  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Exceptionnel luxueux rare

Barrio residencial Exceptionnel luxueux rare

Tel-Aviv, Israel
de
$7,83M
1/6/26
$7,83M
31/5/26
$7,81M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 37112
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nisim Aloni, 10 zmrt G

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Excepcional – Mini Ático de Lujo en Tel Aviv Situado en el piso 24 de la prestigiosa torre Migdal One, en el corazón del atractivo parque Tzameret, este exclusivo mini-penthouse ofrece un estilo de vida raro y exclusivo. 7 habitaciones 380 m2 de servicios de lujo Dos terrazas: • 40 m2 • 12 m2 Decorada con refinamiento por un arquitecto interior, cada detalle ha sido diseñado para combinar elegancia, comodidad y modernidad. Gran edificio : • Guardia 24 horas • Piscina • Sala de deportes 4 plazas de aparcamiento 2 bodegas Una propiedad rara en el mercado, destinada a una clientela que busca prestigio, espacio y una ubicación excepcional en Tel Aviv. Inglés

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Aviv, Israel
de
$5,89M
Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Safed, Israel
de
$1,85M
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces ideal pour investissement pied a terre ou premiere acquisition
Tel-Aviv, Israel
de
$1,59M
Barrio residencial Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Jerusalén, Israel
de
$1,73M
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Ra'anana, Israel
de
$4,64M
Está viendo
Barrio residencial Exceptionnel luxueux rare
Tel-Aviv, Israel
de
$7,83M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Mini penthouse 3 pieces terrasse
Barrio residencial Mini penthouse 3 pieces terrasse
Barrio residencial Mini penthouse 3 pieces terrasse
Barrio residencial Mini penthouse 3 pieces terrasse
Barrio residencial Mini penthouse 3 pieces terrasse
Mostrar todo Barrio residencial Mini penthouse 3 pieces terrasse
Barrio residencial Mini penthouse 3 pieces terrasse
Tel-Aviv, Israel
de
$1,95M
*Nuevo ático en venta exclusivamente* *Abrir a la oficina* *Atico único en venta - Exclusivo mandato* Shlomo Ameleh Street 73 - Tel Aviv Ubicación conveniente Distrito: Ben Gurion Edificio: Edificio renovado Planta: 4a planta Tipo: Ático Superficie: 79 m2 + terraza 21 m2 Ascensor: ✅Apa…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bureaux a louer emplacement strategique a lentree de har hotzvim
Barrio residencial Bureaux a louer emplacement strategique a lentree de har hotzvim
Jerusalén, Israel
de
$20,700
Oficinas en alquiler en Jerusalén, idealmente ubicadas en la entrada de Har Hotzvim, a solo 100 metros a pie de paradas de autobús, en el eje central de Golda Meir. En un edificio boutique único y tranquilo con ascensores, superficie de 230 m2 bruto. Las oficinas están construidas y listas p…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Charmant 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville de hadera au calme
Barrio residencial Charmant 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville de hadera au calme
Barrio residencial Charmant 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville de hadera au calme
Barrio residencial Charmant 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville de hadera au calme
Barrio residencial Charmant 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville de hadera au calme
Mostrar todo Barrio residencial Charmant 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville de hadera au calme
Barrio residencial Charmant 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville de hadera au calme
Hadera, Israel
de
$516,200
3 habitaciones exclusivas en el corazón del centro de la ciudad de Hadera en una ubicación tranquila! Características: - Apartamento 3 habitaciones de unos 70 m2 - Terraza - En el cuarto piso de 6 - Ascensor - Cadastre - Excelente ubicación - Precio atractivo Al pie del edificio: supermerc…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir