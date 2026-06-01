  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe 3 pieces renove architecturalement a cote de basel

Barrio residencial Superbe 3 pieces renove architecturalement a cote de basel

Tel-Aviv, Israel
de
$4,85M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 36977
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yehoshua Bin Nun, 69

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo en venta exclusivamente En 69 Yehoshua Ben Nun Street, calle tranquila cerca del parque Hayarkon En el corazón del antiguo norte (cerca de Nordau Boulevard) Apartamento de 3 piezas con diseño arquitectónico y acabados de alta gama. Superficie de 75 m2 (dependiendo del catastro) 4a planta Con ascensor Edificio bien mantenido Presencia de refugio en la construcción

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
de
$4,35M
Barrio residencial Bon emplacement
Netanya, Israel
de
$142,400
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
de
$2,42M
Barrio residencial Studio luxueux pour une personne
Jerusalén, Israel
de
$1,477
Barrio residencial Au centre avec terrasse bel appartement calme
Ra'anana, Israel
de
$1,28M
Está viendo
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove architecturalement a cote de basel
Tel-Aviv, Israel
de
$4,85M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Mostrar todo Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
de
$6,30M
Apartamentos en Kadima Complejo privado de 16 cabañas de muy alto standing En el corazón de Kadima, una de las localidades más buscadas y cualitativas de Sharon, descubre un proyecto exclusivo compuesto por sólo 16 casas de campo de prestigio. Kadima seduce por su entorno de vida excepcio…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$3,56M
Ubicación conveniente, cerca del Royal Beach Hotel y a pocos pasos del mar. Proyecto boutique de 6 plantas con servicios de alta gama y lujosos. Construcción verde. Vista al mar incluso desde el primer piso. 1 plaza de aparcamiento para cada apartamento. Las áreas de los apartamentos son esp…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
de
$2,39M
GENERAL BAT YAM Torre Iconic... Muy residencial de alta gama Edificio : Torre de 41 plantas Banco acompañante: Mizrahi Tefahot Entrega prevista Playa: unos 800 m Acceso : tranvía cercano en directo 15/20 minutos de Tel Aviv El proyecto Un programa residencial muy alto en una ubicación est…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir