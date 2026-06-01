Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin

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Exclusiva – Chernichovsky Street, Bezall proyecto Shenkin distrito
Gran apartamento de 3 habitaciones, muy luminoso
Norte / Oeste
Alrededor de 87 m2 + 9 m2 de terraza (un dormitorio en el lado interior del edificio)
Seguridad 24 horas
Sala de deportes
Aparcamiento
Cave
Posibilidad de muebles completos
El apartamento está actualmente alquilado a un excelente arrendatario por otros seis meses, con un alquiler de 13.500 NIS.
Precio: 6 600 000 NSI
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
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