  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Cosy

Barrio residencial Cosy

Jerusalén, Israel
de
$3,09M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 37126
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    brhm prrh

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
– Magnífico apartamento de 3,5 habitaciones en la prestigiosa torre de Holyland, situado en la 18a planta de un edificio de lujo, este excepcional apartamento ofrece un ambiente de vida raro, con impresionantes vistas panorámicas Apartamento muy luminoso disfrutando de una hermosa terraza con vista abierta, ascensor de Shabat, una bodega y plaza de aparcamiento. Habitación deportiva en el edificio, vestíbulo elegante y seguro. Perfecto para aquellos que buscan comodidad, de pie y tranquilidad en una de las zonas más buscadas

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$7,21M
Barrio residencial Appartement a louer a keter david jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$5,340
Barrio residencial Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Jerusalén, Israel
de
$2,31M
Barrio residencial Penthouse dexception a netivot maarav
Netivot, Israel
de
$818,800
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$961,200
Está viendo
Barrio residencial Cosy
Jerusalén, Israel
de
$3,09M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet neuf proche kikar
Barrio residencial Projet neuf proche kikar
Barrio residencial Projet neuf proche kikar
Barrio residencial Projet neuf proche kikar
Barrio residencial Projet neuf proche kikar
Netanya, Israel
de
$3,99M
Smilansky Netanya Project Situación del proyecto Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Marketing en Venta Pre En el centro ciudad de Netanya Cerca de los inicios, sinagoga,gan y frente al parque de Jerusalén Situado a menos de 5 minutos a…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinable
Barrio residencial Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinable
Netanya, Israel
de
$2,39M
Venta – Ático dúplex 5 habitaciones con terraza panorámica y piscina Magnífico ático dúplex situado en los pisos 11 y 12, ofreciendo vistas sin obstáculos y un espacio de vida moderno y luminoso. El apartamento consta de 119 m2 en la 11a planta con terraza de 12 m2, así como un dormitorio p…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$922,040
En Har Homa, en una calle tranquila y buscada, este apartamento de 3 habitaciones ofrece una rara calidad de vida gracias a sus tres exposiciones brillantes (todo pero norte) y su terraza de 9 m2 con vista abierta. Situado en la cuarta planta de un edificio reciente con ascensor Shabbat, la …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir