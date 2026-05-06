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Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov

Tel-Aviv, Israel
de
$2,28M
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Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
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ID: 35943
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Bar Kokhba, 1

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Venta – Espacioso apartamento de 3 habitaciones Bograshov Situado en una de las zonas más buscadas de Tel Aviv, cerca de la playa, cafés, restaurantes, tiendas y transporte. El distrito de Bograshov ofrece un ambiente de vida vibrante y central, mientras que permanece residencial y agradable. Superficie total: 93 m2 (87 m2 dentro + 6 m2 terraza) 2 dormitorios 2 baños Gran salón y cocina de alta gama Master suite con baño Habitación segura (Mamad) Completamente renovado en 2022 con acabados de muy alta calidad Pisos de madera maciza, aire acondicionado Mitsubishi Terraza de 6 m2 sin vista 1a planta con ascensor Aparcamiento privado Edificio moderno y bien mantenido (2011) Número de licencia: 31928721

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Tel-Aviv, Israel
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