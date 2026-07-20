  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble

Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble

Tel-Aviv, Israel
de
$1,56M
;
7
Dejar una solicitud
ID: 38696
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ibn Gabirol

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Ra'anana, Israel
de
$1,77M
Barrio residencial Belle occasion a ne pas rater ideal investissement 3 pieces a vendre au coeur de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$715,040
Barrio residencial Sublime 4 piEces avec grand balcon proche gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,59M
Barrio residencial Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Bat Yam, Israel
de
$1,61M
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$1,05M
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble
Tel-Aviv, Israel
de
$1,56M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Centre ville herzliya immeuble recent Etage eleve vue degagee terrasse souccah
Barrio residencial Centre ville herzliya immeuble recent Etage eleve vue degagee terrasse souccah
Barrio residencial Centre ville herzliya immeuble recent Etage eleve vue degagee terrasse souccah
Barrio residencial Centre ville herzliya immeuble recent Etage eleve vue degagee terrasse souccah
Barrio residencial Centre ville herzliya immeuble recent Etage eleve vue degagee terrasse souccah
Barrio residencial Centre ville herzliya immeuble recent Etage eleve vue degagee terrasse souccah
Barrio residencial Centre ville herzliya immeuble recent Etage eleve vue degagee terrasse souccah
Herzliya, Israel
de
$1,31M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 5 pieces de luxe rare a vendre premiere ligne de mer marina ashdod
Barrio residencial 5 pieces de luxe rare a vendre premiere ligne de mer marina ashdod
Barrio residencial 5 pieces de luxe rare a vendre premiere ligne de mer marina ashdod
Barrio residencial 5 pieces de luxe rare a vendre premiere ligne de mer marina ashdod
Barrio residencial 5 pieces de luxe rare a vendre premiere ligne de mer marina ashdod
Mostrar todo Barrio residencial 5 pieces de luxe rare a vendre premiere ligne de mer marina ashdod
Barrio residencial 5 pieces de luxe rare a vendre premiere ligne de mer marina ashdod
Asdod, Israel
de
$1,80M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Mostrar todo Barrio residencial Tres bonne affaire
Barrio residencial Tres bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$508,400
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir