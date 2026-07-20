  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Tzameret aleph ashdod

Barrio residencial Tzameret aleph ashdod

Asdod, Israel
de
$495,280
;
4
Dejar una solicitud
ID: 38781
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Sderot Herzl

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Pleine vue mer 3 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$2,38M
Barrio residencial Bat yam dans une tour de standing 5 piEces avec mamad 131m14m terrasse
Bat Yam, Israel
de
$1,64M
Barrio residencial Grand 5 pieces avec balcon a renover proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme lumineux a renover spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$1,28M
Barrio residencial Potentiel 4 pieces a renover dans petite rue residentielle entre la rue sokolov et basel
Tel-Aviv, Israel
de
$1,48M
Está viendo
Barrio residencial Tzameret aleph ashdod
Asdod, Israel
de
$495,280
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,48M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rue calme proche de la mer gordon
Barrio residencial Rue calme proche de la mer gordon
Barrio residencial Rue calme proche de la mer gordon
Barrio residencial Rue calme proche de la mer gordon
Barrio residencial Rue calme proche de la mer gordon
Mostrar todo Barrio residencial Rue calme proche de la mer gordon
Barrio residencial Rue calme proche de la mer gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en una calle tranquila cerca de Gordon y el mar. Tel avivian edificio en buenas condiciones. Apartamento renovado de pie, obras realizadas hace 2 años. 1a planta en 3. 3 habitaciones. 2 baños. 102 m2. Vista al mar. 3 exposiciones : Norte, Este, Oeste. Calma …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer emplacement ideal quartier nord tel aviv
Barrio residencial A ne pas manquer emplacement ideal quartier nord tel aviv
Barrio residencial A ne pas manquer emplacement ideal quartier nord tel aviv
Barrio residencial A ne pas manquer emplacement ideal quartier nord tel aviv
Barrio residencial A ne pas manquer emplacement ideal quartier nord tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer emplacement ideal quartier nord tel aviv
Barrio residencial A ne pas manquer emplacement ideal quartier nord tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$6,068
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir