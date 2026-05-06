  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking

Barrio residencial Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking

Tel-Aviv, Israel
de
$3,21M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 35936
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sderot Rothschild, 112

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
UNIQUE JARDIN APPARTMENT with PRIVATE PISCINE AND PARKING • 3 piezas • 2 dormitorios • 1 vestidor • 1 baño, 1 aseo • Totalmente amueblado • 90 m2 + 100 m2 • Jardín privado con piscina • Aparcamiento privado Place Habima / Boulevard Rothschild Precio: 9,500,000 libras esterlinas Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y organizar una visita. Hablamos francés, inglés y hebreo.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Jerusalén, Israel
de
$632,060
Barrio residencial Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Asdod, Israel
de
$1,28M
Barrio residencial Magnifique
Ascalón, Israel
de
$946,400
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,64M
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
de
$6,99M
Está viendo
Barrio residencial Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$3,21M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,16M
4 habitaciones en venta en un encantador edificio situado en el corazón de un ambiente pastoral en Jerusalén y a pocos minutos a pie de Baka. Cerca de todo: escuelas, sinagogas, centros culturales y de entretenimiento y por supuesto el casco antiguo. El edificio dispone de ascensor y los apa…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Tel-Aviv, Israel
de
$4,23M
Nueva / lujosa villa de 300m2 + jardín y spa ubicación excepcional excelente calidad / precio ratio Piscina y gimnasio
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$909,220
En el corazón del auténtico y buscado por el distrito de Nahlaot, este apartamento renovado de 54 m2 ofrece una rara calidad de vida a pocos pasos del mercado Mahane Yehuda y del centro de la ciudad. Situado en la primera planta (20 pasos), consta de un luminoso salón con cocina abierta, una…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir