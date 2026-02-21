  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer

Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer

Netanya, Israel
$1,82M
20/2/26
$1,82M
20/5/25
$1,63M
4
ID: 26020
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya

Sobre el complejo

Great potential. 124 m2 according to arnona. Terrace. Parking Duplex 4,5 pieces including mamad Full sea view stunning.

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

