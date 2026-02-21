  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle

Barrio residencial Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle

Jerusalén, Israel
de
$1,52M
;
15
Dejar una solicitud
ID: 33849
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Tel-Aviv, Israel
de
$1,32M
Barrio residencial Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Jerusalén, Israel
de
$43,89M
Barrio residencial 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Tel-Aviv, Israel
de
$830,775
Barrio residencial A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Tel-Aviv, Israel
de
$1,49M
Barrio residencial 3 pieces lumineux kerem hatemanim geula gazoz beach shouk hacarmel rue calme et ensoleillee a 1 minute de la plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,13M
Está viendo
Barrio residencial Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Jerusalén, Israel
de
$1,52M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Barrio residencial Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Barrio residencial Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Barrio residencial Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Barrio residencial Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Mostrar todo Barrio residencial Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Barrio residencial Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Hadera, Israel
de
$1,03M
BZH Aprovecha esta oportunidad: para adquirir una hermosa casa caliente en la popular calle de Hamochava! - Cottage de 5.5 habitaciones bien cuidadas de unos 150 m2, - Gran jardín de 250 m2, con árboles frutales, - Caliente y acogedor salón, - Cocina cajera con 2 lavabos y comedor, - Un cua…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$43,89M
Esta encantadora propiedad, que combina terreno excepcional con una joya arquitectónica clásica, ofrece una oportunidad única para los amantes del estilo y el éxito, precursores que establecen nuevos estándares, y aquellos que pavimentan el camino. Esta propiedad une armoniosamente cielo y t…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Dans un bel immeuble
Barrio residencial Dans un bel immeuble
Barrio residencial Dans un bel immeuble
Barrio residencial Dans un bel immeuble
Barrio residencial Dans un bel immeuble
Mostrar todo Barrio residencial Dans un bel immeuble
Barrio residencial Dans un bel immeuble
Jerusalén, Israel
de
$1,21M
El centro de HaNevi'im. Un edificio boutique ideal para la inversión (con 10.000 shekels) o para vivir allí. 3 habitaciones, 70 m2, 3a planta con ascensor, balcón de 10 m2. Aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir