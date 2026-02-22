  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya

A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya

Netanya, Israel
$771,210
9
ID: 33717
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya

Sobre el complejo

Calle Yehuda Hanassi, en el barrio buscado de Kiryat Sanz en Netanya, en un entorno residencial tranquilo y bien merecido. Apartamento de 4 habitaciones con Mamad, unos 110 m2, situado en la 5a planta en 6. Construcción renovada y fortalecida en el marco de un proyecto TAMA 38 recientemente terminado. Unidad incluida en nuevas unidades post-TAMA (beneficios modernos). Soccah balcón de 12 m2, 2 baños, 2 aseos. Aparcamiento privado, ascensor, basura, Arnona 1,100 Área apreciada por su entorno familiar, tiendas, sinagogas, escuelas y transporte. Precio: 2.460.000.

Netanya, Israel
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Netanya, Israel
de
$771,210
