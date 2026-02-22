  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking

Barrio residencial Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking

Tel-Aviv, Israel
$2,95M
10
ID: 33399
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

En 3 Zion Boulevard Street, una dirección de prestigio y muy solicitada. Un apartamento único, espacioso, luminoso y hermoso! En la 5a planta, este apartamento goza de excelente tráfico en cuatro ejes! Un apartamento de 5 habitaciones con gran potencial y arreglo ideal. Superficie construida de 146,5 m2* (grande). Se añadirá un balcón de 12 m2. Y un vestíbulo de 9 m2. ¡Comisión tomada! Un edificio de lujo íntimo de sólo 6 apartamentos. Dos plazas de aparcamiento estándar en el sótano. Ascensor directo. Shelter.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

