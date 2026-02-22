  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Investi et rare en centre ville

Barrio residencial Investi et rare en centre ville

Ra'anana, Israel
de
$906,015
;
4
ID: 33449
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

Français Français
Muy luminoso 3 habitaciones en el centro de Raanana, con terraza de 15 m2, bonita cocina, aparcamiento y trastero. Un producto raro en esta ubicación, ideal para una inversión. Un bien invertido para ver rápidamente.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

