Barrio residencial A vendre bien dexception unique sur le marche

Venta – Productos excepcionales, individuales en el mercado American Colony District – Tel Aviv–Jaffa En un edificio muy alto con patio interior, gimnasio y sala de tenis de mesa, descubra un apartamento absolutamente único, que ofrece unas vistas panorámicas tranquilas y espectaculares del mar y Jaffa. ✨ Características principales: Interior 329 m2 300 m2 terrazas con posibilidad de añadir una piscina 3 plazas de aparcamiento 2 bodegas Bien hecho por un reconocido arquitecto Arreglo: Nivel superior: Immense recepción sala Cocina independiente de alta gama Gran dormitorio y lujoso 1 baño + 1 aseo Nivel inferior: 2 baños 2 aseos Espacio plegable ( posibilidad de hacer cama de 4 dormitorios) Una propiedad rara, excepcional, que combina elegancia, volumen, servicios ligeros y ultra-alto, no se encuentra en otro lugar del vecindario.