  4. Barrio residencial A vendre bien dexception unique sur le marche

Barrio residencial A vendre bien dexception unique sur le marche

Tel-Aviv, Israel
$15,68M
2
ID: 33543
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Venta – Productos excepcionales, individuales en el mercado American Colony District – Tel Aviv–Jaffa En un edificio muy alto con patio interior, gimnasio y sala de tenis de mesa, descubra un apartamento absolutamente único, que ofrece unas vistas panorámicas tranquilas y espectaculares del mar y Jaffa. ✨ Características principales: Interior 329 m2 300 m2 terrazas con posibilidad de añadir una piscina 3 plazas de aparcamiento 2 bodegas Bien hecho por un reconocido arquitecto Arreglo: Nivel superior: Immense recepción sala Cocina independiente de alta gama Gran dormitorio y lujoso 1 baño + 1 aseo Nivel inferior: 2 baños 2 aseos Espacio plegable ( posibilidad de hacer cama de 4 dormitorios) Una propiedad rara, excepcional, que combina elegancia, volumen, servicios ligeros y ultra-alto, no se encuentra en otro lugar del vecindario.

Tel-Aviv, Israel
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
