Barrio residencial Rova hayovel kyriat yovel

ROVA HAYOVEL – Excelencia residencial en Kyriat Yovel Idealmente situado en el corazón de Kyriat Yovel, Rehov Uruguay, cerca de tiendas, transporte, escuelas y comodidades, el proyecto ROVA HAYOVEL ofrece un entorno de vida raro, que combina comodidad, modernidad y calidad. Este exclusivo proyecto boutique, firmado por reconocidos promotores Guy y Doron Lévy, reconocido por su seriedad y la calidad de sus logros, ha sido diseñado en todo detalle para ofrecer una experiencia residencial de alta gama. El edificio, con un diseño elegante y contemporáneo, se beneficiará de servicios de lujo, acabados limpios y espacios luminosos, cumpliendo con los más altos estándares de confort y estética. Apartamentos de 2,5 a 5 habitaciones Servicios de alta gama Ubicación central y búsqueda Una oportunidad ideal para vivir o invertir en un barrio en desarrollo, dentro de un proyecto raro y cualitativo.