  4. Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite

Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite

Netanya, Israel
$876,000
26/8/25
$876,000
14/7/25
$820,228
9
ID: 26860
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya

Sobre el complejo

Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto se encuentra en la llamada de distrito frente a Kiriat Hasharon Cerca del nuevo acceso a la autopista 2 (Tel Aviv/Haifa) El proyecto Nevo Hasharon se encuentra cerca del país Elystour, Sinagoga, Supermercado, Gan. Características del proyecto El complejo Nevo Hasharon incluye 2 torres residenciales de alto rendimiento La prestigiosa torre residencial estará rodeada de jardines y parque de juegos privados en la residencia El proyecto Nevo Hasharon cumple con todos los estándares ambientales y económicos Un hermoso vestíbulo de una altura de techo muy hermosa Este va a presentar un puesto de guardia y decoración hecha por un designado 4 ascensores lujosos y rápidos y modernos La residencia tendrá un gimnasio y un parque infantil (jumbori) El proyecto está acompañado por una garantía bancaria Características del apartamento Apartamento de 5 habitaciones de la costa de una superficie:132m2+232m2 de terraza Apartamento de 5 habitaciones de cara de superficie: 117m+21m2 de terraza Oferta interior de alto standing Tile granite porcelana 80/80 Tile granite porcelana en las habitaciones o parquet de elección. Azulejos, parquet o teca Aire acondicionado centralizado. Alta Calidad Puertas Interiores Elección de la cocina, entre las mejores empresas del mercado,Marble encimera Baño Azulejos colgante Toilets Electric Stores en toda la casa Calidad mixer tap Apartamento vendido con plaza de aparcamiento

Localización en el mapa

Netanya, Israel

