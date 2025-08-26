  1. Realting.com
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan

Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan

Jerusalén, Israel
de
$897,000
26/8/25
$897,000
14/7/25
$839,891
;
9
ID: 26951
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Proyecto muy bonito sobre Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, Residencia de 2 edificios, Edificio de 8 plantas y torre de 18 plantas. Gran selección de apartamento con gran balcón de 2 a 5 habitaciones con planta baja y ático. Aparcamiento para cada apartamento, bodegas opcional. Entrega 53 meses . Precio inicial para una de 2 piezas: 49 m2 con 6 m2 de terraza : 1.820.000 nios El distrito de Kiryat Yovel goza de magníficas vistas y se encuentra en una ubicación estratégica con un acceso óptimo a las principales carreteras, como Begin Boulevard y Golomb Street. La zona también está idealmente cerca del centro comercial Malcha y el estadio Teddy. Cerca se encuentran los distritos de Beit VeGan, así como Ramat Denya y Ramat Sharet

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel

