  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite

Barrio residencial Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite

Bat Yam, Israel
de
$1,07M
26/8/25
$1,07M
14/7/25
$1,01M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 26866
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales de gama alta en Bat yam. Buscando un nuevo proyecto en Bat Yam Este hermoso proyecto está hecho para usted Project Blue & The City es un edificio boutique situado estratégicamente a menos de 3 minutos a pie del Bat Yam Tayellette y a 4 minutos de la playa y a menos de 15 minutos en tranvía del centro Tel Aviv Blue & The City Project se encuentra en una de las calles más buscadas de la ciudad El constructor Rotchein cuya reputación ya no está por hacer ya ha llevado a cabo varios proyectos en todas las ciudades de Israel. Características del proyecto El bate azul de la ciudad El proyecto Yam incluye diferentes tipos de apartamentos que van desde 2 habitaciones a 5 habitaciones, así como un ático con piscina privada. revestimiento exterior de piedra natural y aluminio Construcción de altura El edificio estará equipado con un doble vestíbulo con una hermosa altura de techo de 6 metros y diseñado por el arquitecto Gimnasio de alto nivel 4 ascensores incluyendo un chabbatic plaza de aparcamiento subterráneo Entrega en 3 años Garantía bancaria Características del apartamento Pisos por toda la casa 80x80 Aire acondicionado centralizado última generación Mobiliario de baño de calidad Válvula de la marca Grohe Puerta interior de calidad Cocina personalizable Tiendas eléctricas en toda la casa Apartamento 2 habitaciones de 70 m2 +9 m2 terraza Apartamento 4 habitaciones de 101m2 + 2 terraza de 9 m2 +3 m2 Apartamento 5 habitaciones de 128 m2+14m2 terraza

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$5,55M
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$831,600
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,20M
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
de
$3
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$878,100
Está viendo
Barrio residencial Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$1,07M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Netanya, Israel
de
$885,000
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. En el centro ciudad de Netanya Cerca de todo comienza, sinagogas todo este hecho a pie Situado a menos de 5 minutos a pie del kikar Características del proyecto El proyecto está construido en una de l…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$2,22M
Nueva residencia de lujo en el famoso distrito de Mekor Haim en plena expansión, Avital 3 es un edificio boutique lujoso de 6 plantas diseñado por la firma líder Yoma Architect y Designer con un diseño ultra contemporáneo que incorpora materiales y una técnica de construcción de la más alta …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Mostrar todo Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$1,23M
En el corazón de Bait Vagan, la nueva fase del complejo Holyland está finalmente disponible, con una amplia selección de apartamentos de 3 habitaciones al ático y planta baja
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir