Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces

Jerusalén, Israel
$865,200
26/8/25
$865,200
14/7/25
$810,116
5
ID: 26818
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, apartamentos de 3 a 5 habitaciones, consta de 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas Proyecto Nueve dic 2026 Los espacios públicos existentes se desarrollarán y se convertirán en espacios verdes con nuevas y amplias aceras, un nuevo centro cultural que incluye un cine que enriquecerá la calidad de vida de los residentes del proyecto y los residentes de Kiryat Hayovel. Algunos ejemplos de precios: 3 habitaciones 82m2, balcón 12m2 Precio: 2.884.000sh 4 habitaciones, 83, 85 o 94m2, balcón 12m2 Precio desde 2.959.000sh 5 piezas, y 6 piezas también disponibles Los precios no incluyen las tarifas de nuestra agencia Para más información o para organizar una visita, Llámanos inmediatamente a los siguientes números: 054 946 1963 Nota: en el caso de un Proyecto de Construcción, las fotos y los planes sólo se publican con fines informativos, y no son contractuales, por lo que los apartamentos no están amueblados.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel

