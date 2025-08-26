  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel

Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel

Jerusalén, Israel
de
$899,400
26/8/25
$899,400
14/7/25
$842,138
;
6
Dejar una solicitud
ID: 26911
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Proyecto residencial en kiriat Menahem bordeando kiriat yovel consta de 2 torres de 31 plantas y 3 edificios de 9 plantas, el proyecto se encuentra al pie del nuevo Tramway. Gran opción de apartamento de 3 habitaciones a ático. estacionamiento para cada apartamento. Horario flexible con facilidad de pago. Entregado 4 años.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$705,000
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Netanya, Israel
de
$885,000
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$1,65M
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Asdod, Israel
de
$3,60M
Barrio residencial Haut standing
Ascalón, Israel
de
$474,000
Está viendo
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerusalén, Israel
de
$899,400
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalén, Israel
de
$1,03M
Este es el nuevo proyecto en Bait Vagan bordeando Ramat Sharet. - En la nueva fase, disfrutarás de una excelente ubicación en el corazón del barrio, una topografía óptima y una conexión entre un entorno urbano, espacios verdes, parques cercanos y una impresionante vista panorámica de Jerusal…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Mostrar todo Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$646,800
Nuevo proyecto inmobiliario en el distrito de Mekor Haim, edificio de 9 plantas con hermosos beneficios interiores y exteriores. estacionamiento para cada apartamento. Ubicación ideal , cerca del parque Hamesila , el futuro tranvía y a pocos pasos del distrito Baka y Mochava. Germanit. Gran …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A proximite de la mer neve tsedek
Barrio residencial A proximite de la mer neve tsedek
Barrio residencial A proximite de la mer neve tsedek
Barrio residencial A proximite de la mer neve tsedek
Barrio residencial A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Aviv, Israel
de
$2,61M
muy hermoso proyecto en Tel Aviv cerca del mar y el famoso distrito Neve Tsedek. ático de 4 habitaciones, 3 cama de chber con 2 baño sucio. una hermosa terraza de 56 m2 situada en la séptima planta. con 1 plaza de aparcamiento. entrega 8 meses
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir