  2. Israel
  3. Herzliya
  4. Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux

Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux

Herzliya, Israel
de
$3
26/8/25
$3
14/7/25
$3
;
10
ID: 26943
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Herzliya

Sobre el complejo

Nuevo Proyecto sobre Herzilya en el nuevo barrio de Vogue Galil Yam. Edificio de nueva planta con arquitectura moderna mezclada con el estilo Bauhaus de TLV. Servicios internos y externos de alto nivel Todos los apartamentos estarán equipados y amueblados. Gran opción de apartamento desde la planta baja hasta el ático. Aparcamiento y bodega proporcionada.

Localización en el mapa

Herzliya, Israel

