  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Bonne affaire

Barrio residencial Bonne affaire

Jerusalén, Israel
de
$854,715
;
2
Dejar una solicitud
ID: 32870
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 13/11/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Transporte
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
de
$1,38M
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$554,815
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$1,36M
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
de
$2,46M
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Israel
de
$995,668
Está viendo
Barrio residencial Bonne affaire
Jerusalén, Israel
de
$854,715
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanya, Israel
de
$806,731
Proyecto Nueve en Netanya.Savyon Una nueva dirección excepcional, entre ciudad y naturaleza Cerca del mar y centros comerciales, descubrir Savyon, una residencia excepcional hecha por uno de los mayores constructores de Israel. Ubicación ideal: junto al PIANO e Ir Yamim, entre el dinamism…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Israel
de
$725,758
Mardochee khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales de Netanya. En el centro ciudad de Netanya Cerca de todo comienza, sinagogas todo este hecho a pie Características del proyecto El proyecto está construido en una de las calles más famosas y comerciales de Netany…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Israel
de
$1,04M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir