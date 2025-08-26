Barrio residencial Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Estamos encantados de presentar un nuevo y prestigioso programa inmobiliario en el nuevo barrio Ramat Adar de Givat Shmouel, una dirección de rápido crecimiento que atrae cada vez más familias de calidad, jóvenes profesionales y profesionales.
¿Por qué elegir Ramat Adar de Givat Shmouel?
Ramat Adar es el mejor de ambos mundos: un ambiente residencial tranquilo, moderno y verde, cerca de Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak y Petah Tikva. Así disfrutas de la centralidad geográfica de Israel sin sacrificar la paz de la vida.
Escuelas e instituciones de excelencia cerca
Acceso rápido a ejes principales (vía 4, carretera 471, etc.)
Centros comerciales, parques, sinagogas, servicios de salud y ocio en cuestión de minutos
Una comunidad cálida, familiar y cariñosa
El proyecto inmobiliario : standing & comfort
Situado en una torre de 20 plantas en el corazón de Ramat Adar, este programa ofrece las últimas unidades disponibles, todas ellas entregadas con:
✅ 2 plazas de aparcamiento privado✅ Un sótano✅ Aire acondicionado completo
Apartamentos disponibles :
5 habitaciones – 127 m2 net + 16 m2 terraza
6 habitaciones – 143 m2 red + 13 m2 de terraza
Ventajas:
Publicada en Abril 2028
20 % en la firma de contratos, saldo extendido a la entrega
Ramat Adar es más que un lugar de residencia: es una opción de vida, una inversión segura y una rara oportunidad en una zona en desarrollo, en el corazón del país.
Espera más, llámanos
Localización en el mapa
Givat Shmuel, Israel
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo