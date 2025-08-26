Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Nuevo programa inmobiliario de 3 habitaciones en Ashdod – Entrega en 26 meses
Descubra un excepcional proyecto inmobiliario en el corazón de Ashdod, en construcción, con entrega prevista en sólo 26 meses. Esta nueva residencia de clase alta se eleva en 8 plantas y goza de una ubicación privilegiada: cerca de la gran piscina olímpica, el nuevo estadio Ashdod, tiendas, sinagogas, escuelas y medios de transporte. El mar y sus playas están a sólo 5 minutos en coche.
Ofrecemos apartamentos de 3 habitaciones, perfectamente diseñados para una comodidad óptima:
Amplio balcón
Mamad (habitación segura)
Aire acondicionado
Aparcamiento privado en el sótano
Dos ascensores incluyendo uno de Shabat
El programa también seduce con su horario de pago excepcional:
5% en la firma de contratos: 114 500 ILS (aproximadamente 28 250 euros)
5% en 6 meses : 114 500 ILS (unos 28 250 euros)
El saldo en la entrega clave en 26 meses
Todo sin interés o indización – una rara oportunidad en el mercado inmobiliario israelí.
Precios desde ILS 2 290 000 (aproximadamente 565 000 EUR).
No te pierdas esta oportunidad única de ser propietario en uno de los barrios más dinámicos y prometedores de Ashdod. Para más información, planes y disponibilidad, contáctenos ahora.
Localización en el mapa
Asdod, Israel
