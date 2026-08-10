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Casas de campo en venta en Distomo Arachova Antikyra Municipality, Grecia

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Arachova Municipal Unit
4
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4 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Arachova, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Arachova, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Arachova. Semi-basement consta de 2 dormi…
$531,319
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Casa de campo 4 habitaciones en Arachova, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Arachova, Grecia
Dormitorios 4
Área 402 m²
Venta casa de 2 plantas de 402 metros cuadrados en Arachova. Planta baja consta de un dormit…
$1,42M
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Casa de campo en Arachova, Grecia
Casa de campo
Arachova, Grecia
Área 400 m²
Ofrecemos para la venta un maravilloso chalet de 420 m2 en Parnassos. Esta acogedora casa de…
$3,54M
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LDV InvestLDV Invest
Casa de campo 2 habitaciones en Arachova, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Arachova, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta Casa de 2 plantas de 70 metros cuadrados en Arachova. Planta baja consta de 2 dormitor…
$295,177
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Parámetros de las propiedades en Distomo Arachova Antikyra Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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