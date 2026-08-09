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Casas de campo en venta en Municipality of Tanagra, Grecia

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Municipal Unit of Inofyta
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6 propiedades total found
Casa de campo en Municipality of Tanagra, Grecia
Casa de campo
Municipality of Tanagra, Grecia
Área 130 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 130 metros cuadrados en el centro de Grecia. L…
$230,627
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Casa de campo en Municipality of Tanagra, Grecia
Casa de campo
Municipality of Tanagra, Grecia
Área 160 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 160 metros cuadrados en la isla de Evia. La pr…
$426,661
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Casa de campo 5 habitaciones en Dilesi, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Dilesi, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$366,020
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TekceTekce
Casa de campo 1 habitacion en Inofyta, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Inofyta, Grecia
Dormitorios 1
Área 74 m²
Venta Casa de 1 planta de 74 metros cuadrados en la isla de Euboea. La casa consta de un dor…
$141,685
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Casa de campo 4 habitaciones en Dilesi, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Dilesi, Grecia
Dormitorios 4
Área 162 m²
Se vende casa de 3 plantas de 162 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un do…
$295,177
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Casa de campo 7 habitaciones en Dilesi, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Dilesi, Grecia
Dormitorios 7
Área 299 m²
Venta Casa de 3 plantas de 299 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitori…
$767,461
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Tanagra, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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