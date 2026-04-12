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Villas con Terraza en venta en Municipality of Sithonia, Grecia

Sithonia Municipal Unit
92
Nikiti
32
Neos Marmaras
12
Toroni Municipal Unit
20
Villa Borrar
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2 propiedades total found
Villa 10 habitaciones en Ormos Panagias, Grecia
Villa 10 habitaciones
Ormos Panagias, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Villa de piedra con una superficie total de 300 m² (250 m² de vivienda y 50 m² de sótano) en…
$1,96M
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Villa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Número de plantas 2
Descubra nuestra nueva villa de lujo en venta en Nikiti, Halkidiki, un destino excepcional p…
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Sithonia, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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