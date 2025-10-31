Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Sithonia
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Jardín

Villas con Jardín en venta en Municipality of Sithonia, Grecia

Sithonia Municipal Unit
95
Nikiti
31
Neos Marmaras
13
Toroni Municipal Unit
21
1 propiedad total found
Villa 7 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 7 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo de 300 m² en Sithonia – comodidad, elegancia y vistas impresionantes. Se vend…
$1,46M
