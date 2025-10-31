Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Sithonia
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Terraza

Casas con Terraza en Venta en Municipality of Sithonia, Grecia

10 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de 82 m² en venta en Nikiti, Sithonia. La planta baja incluye un amplio salón c…
$291,362
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 2/3
Se vende un apartamento de dos niveles con una superficie total de 75 m², ubicado en la segu…
$266,202
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Cada casa adosada ofrece una superficie interior total de 120 m² y está cuidadosamente distr…
$406,423
Dejar una solicitud
Monte OnlineMonte Online
Dúplex 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Dúplex 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 3
En venta: apartamento dúplex de 90 m², ubicado en la primera y segunda planta de un complejo…
$308,838
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Ormos Panagias, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ormos Panagias, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 2
En venta: una casa adosada de 80 m² en Ormos Panagias, Sithonia. La propiedad se encuentra e…
$291,357
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
En venta: casa adosada de dos niveles de 100 m² ubicada en Nikiti, Sithonia, Halkidiki. La p…
$313,527
Dejar una solicitud
Century 21Century 21
Dúplex 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Dúplex 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Número de plantas 3
En venta: apartamento dúplex de 75 m² en Nikiti, Sithonia (Halkidiki). El primer nivel incl…
$198,123
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 1/3
En venta: apartamento dúplex (maisonette) de 103 m², situado en el pueblo costero de Nikiti,…
$324,071
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Número de plantas 2
En venta: encantadora casa adosada de 103 m² situada en el hermoso pueblo costero de Nikiti,…
$325,139
Dejar una solicitud
Atlas PropertyAtlas Property
Casa 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
En venta casa independiente amueblada de dos niveles, con una superficie total de 100 m², id…
$249,942
Dejar una solicitud

