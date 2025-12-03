Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en South Pilio Municipality, Grecia

Municipla unit of Milies
12
Municipal unit of Argalasti
8
Sipias Municipal Unit
6
10 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Milina, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Milina, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 200 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 3 niveles…
$444,767
Casa de campo 3 habitaciones en Milina, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Milina, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 plantas de 60 metros cuadrados en Grecia central. La casa consta de un dormi…
$140,453
Villa 11 habitaciones en South Pilio Municipality, Grecia
Villa 11 habitaciones
South Pilio Municipality, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Número de plantas 3
Venta villa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de 7 dor…
$936,353
AdriastarAdriastar
Villa 5 habitaciones en Platania, Grecia
Villa 5 habitaciones
Platania, Grecia
Habitaciones 5
Área 440 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos para la venta villa aislada en el sur de Pelion. La villa cuenta con 5 dormitorios…
$3,10M
Villa 3 habitaciones en South Pilio Municipality, Grecia
Villa 3 habitaciones
South Pilio Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 2/1
Venta villa de 2 plantas de 100 metros cuadrados en Volos-Pilio. El sótano consiste en un al…
$468,176
Casa de campo 1 habitación en Vizitsa, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Vizitsa, Grecia
Habitaciones 1
Área 210 m²
Número de plantas 1
Dos casas separadas separadas están a la venta en el pueblo de Vyzitsa, Pelion (turnkey) . …
$374,541
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 5 habitaciones en Pinakates, Grecia
Villa 5 habitaciones
Pinakates, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 270 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de 3 dor…
$994,875
Casa de campo 8 habitaciones en Kalamaki, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Kalamaki, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 233 m²
Piso 2/1
Venta casa de 2 plantas de 233 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de 3 dorm…
$444,767
Casa de campo 3 habitaciones en Vizitsa, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Vizitsa, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 1 plantas de 70 metros cuadrados en Volos-Pilio. La casa consta de 2 dormitori…
$187,271
AuraAura
Villa 1 habitación en Vizitsa, Grecia
Villa 1 habitación
Vizitsa, Grecia
Habitaciones 1
Área 400 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos a la venta una villa de lujo en el pueblo de Southern Pelion, cerca de Volos. Grea…
$7,02M
Tipos de propiedades en South Pilio Municipality

villas
casas de campo

Parámetros de las propiedades en South Pilio Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
