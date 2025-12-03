Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con piscina en Venta en South Pilio Municipality, Grecia

Municipla unit of Milies
12
Municipal unit of Argalasti
8
Sipias Municipal Unit
6
4 propiedades total found
Villa 11 habitaciones en South Pilio Municipality, Grecia
Villa 11 habitaciones
South Pilio Municipality, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Número de plantas 3
Venta villa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de 7 dor…
$936,353
Villa 5 habitaciones en Platania, Grecia
Villa 5 habitaciones
Platania, Grecia
Habitaciones 5
Área 440 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos para la venta villa aislada en el sur de Pelion. La villa cuenta con 5 dormitorios…
$3,10M
Villa 5 habitaciones en Pinakates, Grecia
Villa 5 habitaciones
Pinakates, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 270 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de 3 dor…
$994,875
Villa 1 habitación en Vizitsa, Grecia
Villa 1 habitación
Vizitsa, Grecia
Habitaciones 1
Área 400 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos a la venta una villa de lujo en el pueblo de Southern Pelion, cerca de Volos. Grea…
$7,02M
