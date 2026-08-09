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Propiedades residenciales en venta en South Aegean, Grecia

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Kea Municipality
5
Municipality of Thira
10
Thira Municipal Unit
10
Municipality of Mykonos
8
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36 propiedades total found
Dúplex 8 habitaciones en Karterados, Grecia
Dúplex 8 habitaciones
Karterados, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Santorini – Dual-residence property, private courtyard & wheelchair accessible – 1/6 Ownersh…
$97,910
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Casa 3 habitaciones en Fira, Grecia
Casa 3 habitaciones
Fira, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Santorini Villa con Jacuzzi – 1/6 Propiedad por €360.000En propietarios.gr, con el modelo de…
$424,671
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Casa 3 habitaciones en Paros Municipality, Grecia
Casa 3 habitaciones
Paros Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 5 000 m²
Residencia Paros 170 metros cuadrados – 5.000 metros cuadrados – 3 dormitorios, piscina priv…
$254,876
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Miconos, Grecia
Villa
Miconos, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 260 m²
Property Code: HPS5743 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 3.500.000 . This 260.00 sq…
$4,03M
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Villa en Psarou, Grecia
Villa
Psarou, Grecia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 4
Área 655 m²
Mykonos island (Kounoupas) ERASMOS REAL ESTATE recommend the sale of a complex of 7 traditio…
$3,44M
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Casa 2 habitaciones en Astipalea, Grecia
Casa 2 habitaciones
Astipalea, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
En la hermosa Astypalea, la isla de Butterfly del Egeo, un paraíso en la tierra, esta hermos…
$281,100
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International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Miconos, Grecia
Villa
Miconos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 108 m²
Property Code: HPS5741 - Villa FOR SALE in Mykonos Houlakia for € 930.000 . This 108.00 sq.…
$1,07M
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Villa en Miconos, Grecia
Villa
Miconos, Grecia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 121 m²
Property Code: HPS5737 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 10.500.000 . This 1121.00 …
$12,08M
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Villa en Kea Municipality, Grecia
Villa
Kea Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 330 m²
Property Code: HPS5736 - Villa FOR SALE in Kea Pisses for € 0 . This 330.00 sq. m. Villa …
Precio en demanda
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Villa en South Aegean, Grecia
Villa
South Aegean, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Naxos island Agidia village. For sale on one of the most beautiful islandsof the Cyclades: 2…
$757,487
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Apartamento 1 habitacion en Galissas, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Galissas, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 20 m²
Resumen de la propiedad: Complejo de apartamentos en la isla de Syros Ubicación: isla de …
Precio en demanda
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Villa en Miconos, Grecia
Villa
Miconos, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 338 m²
Property Code: HPS5740 - Villa FOR SALE in Mykonos Panormos for € 2.000.000 . This 338.00 s…
$2,30M
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Villa 18 habitaciones en Antiparos Municipality, Grecia
Villa 18 habitaciones
Antiparos Municipality, Grecia
Habitaciones 18
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 583 m²
Superficie: 583 m2Superficie terrestre: 4.590 m2Dormitorios: 8Baños: 10Garaje: 4Situado a so…
Precio en demanda
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Casa 3 habitaciones en Korissia, Grecia
Casa 3 habitaciones
Korissia, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Situado en una ubicación verdaderamente privilegiada en la isla de Kea, en la zona más codic…
$506,667
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International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa 6 habitaciones en Kea Municipality, Grecia
Villa 6 habitaciones
Kea Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
OTZIAS, KEA This stunning 120 sq.m. villa sits on a sprawling 6,000 sq.m. plot, blending …
$1,10M
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Casa de campo en Psarou, Grecia
Casa de campo
Psarou, Grecia
Área 285 m²
Isla Mykonos, área de Faneromeni, casa unifamiliar sin terminar de 285 metros cuadrados en u…
$1,51M
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Villa en Kea Municipality, Grecia
Villa
Kea Municipality, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 495 m²
Property Code: HPS5589 - Villa FOR SALE in Kea Spathi for € 5.000.000 . This 495 sq. m. fur…
Precio en demanda
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Municipality of Thira, Grecia
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Municipality of Thira, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Casa Adosada Moderna | Ubicación Premium en Santorini Ubicación: Santorini — a 2,5 …
$374,989
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Villa en Miconos, Grecia
Villa
Miconos, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 500 m²
Superficie: 1500 m2Superficie terrestre: 8000 m2Dormitorios: 6Baños: 7Villa contemporánea si…
Precio en demanda
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Villa 12 habitaciones en Miconos, Grecia
Villa 12 habitaciones
Miconos, Grecia
Habitaciones 12
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 215 m²
Número de plantas 2
MYKONOS, KANALIA Mykonos, Greece The villa in Mykonos, Kanalia offers a unique opportuni…
$2,15M
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Villa 2 habitaciones en Emporio, Grecia
Villa 2 habitaciones
Emporio, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 750 m²
Número de plantas 3
Nestled in the traditional village of Emporio, this exquisite villa complex offers 240m² of …
$1,76M
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Casa 10 habitaciones en Naxos, Grecia
Casa 10 habitaciones
Naxos, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 189 m²
Número de plantas 4
Maravillosa casa familiar de 189 metros cuadrados. con 4 niveles en venta en Grecia, Naxos, …
$376,931
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Casa 3 habitaciones en Pyrgos Kallistis, Grecia
Casa 3 habitaciones
Pyrgos Kallistis, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Número de plantas 2
Detalles de la propiedad:Ubicación: Pyrgos Kallistis, SantoriniDormitorios: 2Baños: 1Condici…
$301,771
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Apartamento 3 habitaciones en Parikia, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Parikia, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 70 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Paros, Islas del Egeo, Grecia
$353,697
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Casa 5 habitaciones en Kea Municipality, Grecia
Casa 5 habitaciones
Kea Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Área 250 m²
Una propiedad única en una ubicación increíble y tranquila. Frente al mar y las olas. Con es…
$889,737
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Aghia Anna, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Aghia Anna, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Piso 2/3
The project is located in the southern part of Athens close to the centre of Voula in a quie…
$587,181
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Villa 4 habitaciones en Andros, Grecia
Villa 4 habitaciones
Andros, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
Número de plantas 2
Newly Built Luxury Villa for Sale in Andros,with big land plot Property Overview Lo…
$969,804
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Villa 7 habitaciones en Firostefani, Grecia
Villa 7 habitaciones
Firostefani, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Houses for sale in Santorini,  Firostefani. Luxury houses for sale in Santorini. Homes fo…
$811,387
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Casa en Fira, Grecia
Casa
Fira, Grecia
Área 360 m²
Santorini, Thera: En un lugar único de la isla, 2 casas se venden en construcción, 180 m2 ca…
$1,68M
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Casa 4 habitaciones en Fira, Grecia
Casa 4 habitaciones
Fira, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Santorini, Thera: En un lugar único de la isla En construcción Venta Casa 180 metros cuadrad…
$841,224
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Tipos de propiedades en South Aegean

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en South Aegean, Grecia

con Garaje
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con Terraza
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