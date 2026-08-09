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Apartamentos en venta en South Aegean, Grecia

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4 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Galissas, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Galissas, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 20 m²
Resumen de la propiedad: Complejo de apartamentos en la isla de Syros Ubicación: isla de …
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Parikia, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Parikia, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 70 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Paros, Islas del Egeo, Grecia
$353,697
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Aghia Anna, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Aghia Anna, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Piso 2/3
The project is located in the southern part of Athens close to the centre of Voula in a quie…
$587,181
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Episkopi Gonias, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Episkopi Gonias, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 70 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Santorini, Islas del Egeo, Grecia
$450,928
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Parámetros de las propiedades en South Aegean, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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