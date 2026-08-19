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Adosados en Venta en Municipality of Sitia, Grecia

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3 propiedades total found
Adosado Adosado 1 habitacion en Agia Triada, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Agia Triada, Grecia
Dormitorios 1
Área 105 m²
Venta de maisonette de 105 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Planta …
$188,913
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Sfaka, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Sfaka, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta de maisonette de 80 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Planta b…
$129,878
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Skopi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Skopi, Grecia
Dormitorios 3
Área 95 m²
Venta de maisonette de 95 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-bas…
$153,492
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Sitia, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
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