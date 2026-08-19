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Casas de campo en venta en Municipality of Sitia, Grecia

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Sitia Municipal Unit
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5 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Piskokefalo, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Piskokefalo, Grecia
Dormitorios 3
Área 161 m²
Se vende casa de 2 plantas de 161 metros cuadrados en Creta. El semisótano consta de un alma…
$637,583
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Casa de campo en Sitia, Grecia
Casa de campo
Sitia, Grecia
Área 500 m²
Venta Casa de 1 plantas de 500 metros cuadrados en Creta. Una magnífica vista de la ciudad, …
$826,496
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Casa de campo 4 habitaciones en Sitia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Sitia, Grecia
Dormitorios 4
Área 378 m²
Se vende casa de 3 plantas de 378 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de un dor…
$1,77M
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Casa de campo 3 habitaciones en Sfaka, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Sfaka, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Venta antigua construcción Casa de 1 plantas de 180 metros cuadrados en Creta. La casa const…
$113,348
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Casa de campo 1 habitacion en Skopi, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Skopi, Grecia
Dormitorios 1
Área 50 m²
Venta casa de 2 plantas de 50 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de salón, una co…
$126,336
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Sitia, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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