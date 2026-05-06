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Casas con Terraza en Venta en El Pireo, Grecia

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Casa 6 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa 6 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
La venta es una casa separada de esquina de tres niveles de 415,70 metros cuadrados en Profi…
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Parámetros de las propiedades en El Pireo, Grecia

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