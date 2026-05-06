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Casas del mar en Venta en Municipality of Piraeus, Grecia

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El Pireo
29
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6 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta Casa de 4 plantas de 120 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 2 dormitori…
$590,354
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 123 m²
Venta de maisonette de 123 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 niveles. Planta…
$401,441
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Casa 6 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa 6 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
La venta es una casa separada de esquina de tres niveles de 415,70 metros cuadrados en Profi…
Precio en demanda
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AdriastarAdriastar
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 141 m²
Se vende casita de 141 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 3 niveles. El quinto piso…
$613,968
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta en construcción maisonette de 100 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$419,152
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 5
Área 165 m²
Venta de maisonette de 165 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 niveles. 4a pla…
$755,654
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MontbelMontbel

Tipos de propiedades en Municipality of Piraeus

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Municipality of Piraeus, Grecia

con Terraza
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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