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Casas con Terraza en Venta en Municipality of Piraeus, Grecia

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El Pireo
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1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa 6 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
La venta es una casa separada de esquina de tres niveles de 415,70 metros cuadrados en Profi…
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Tipos de propiedades en Municipality of Piraeus

villas
casas de campo
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Piraeus, Grecia

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