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Propiedades residenciales en venta en Patras, Grecia

3 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Venta de maisonette de 190 metros cuadrados en Peloponés Occidental. La maisonette tiene 3 n…
$224,335
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 4
Área 360 m²
Venta casa de 2 plantas de 360 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Planta baja const…
$472,283
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Patras, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 1
Área 50 m²
En venta Apartamento de 50 metros cuadrados en el oeste del Peloponeso. El apartamento está …
$82,650
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AdriastarAdriastar
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Parámetros de las propiedades en Patras, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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