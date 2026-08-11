Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Rio
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Rio, Grecia

;
2 propiedades total found
Villa en Municipality of Patras, Grecia
Villa
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Venta villa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de 2 d…
$755,654
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 3
Área 144 m²
Venta Casa de 1 plantas de 144 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. La casa consta de…
$767,461
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Rio, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir