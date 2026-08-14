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Apartamentos en venta en Municipality of Aegina, Grecia

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5 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Perdika, Grecia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Perdika, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
A solo una hora de Atenas, en el asentamiento más encantador junto al mar de Aeginetissa en …
$271,623
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Apartamento 2 habitaciones en Aegina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Aegina, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 2/3
Apartamentos en la isla de Aegina 1 + 1 en un nuevo complejo situado en el complejo de Agia …
$297,645
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Marina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Agia Marina, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 1/3
Marina Pearl AeginaInvertir en Serenidad Isla. Secure European Residency.Marina Pearl Aegina…
$295,780
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 1 habitacion en Portes, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Portes, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Venta es un apartamento totalmente amueblado y renovado de 45 metros cuadrados en Portes Aeg…
$142,716
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Apartamento 2 habitaciones en Aegina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Aegina, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 59 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Aegina, Ática, Grecia
$202,543
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Aegina, Grecia

con Jardín
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con Vista a la montaña
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con Piscina
Baratos
De lujo
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