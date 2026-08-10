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Propiedades residenciales en venta en Aegina, Grecia

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casas independientes
3
5 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Aegina, Grecia
Casa 3 habitaciones
Aegina, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Casa independiente en venta 137 metros cuadrados en Kipseli Aegina Grecia.La egina es una is…
$285,432
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Casa 4 habitaciones en Aegina, Grecia
Casa 4 habitaciones
Aegina, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Venta de dos casas unifamiliares con una superficie total de 160 metros cuadrados (80 metros…
$285,432
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Casa 3 habitaciones en Aegina, Grecia
Casa 3 habitaciones
Aegina, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Casa independiente de 168 metros cuadrados en venta en el Livadi de Aegina. Excelente casa u…
$799,211
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Apartamento 2 habitaciones en Aegina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Aegina, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 2/3
Apartamentos en la isla de Aegina 1 + 1 en un nuevo complejo situado en el complejo de Agia …
$297,645
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Apartamento 2 habitaciones en Aegina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Aegina, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 59 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Aegina, Ática, Grecia
$202,543
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