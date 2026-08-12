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Locales comerciales en venta en Macedonia and Thrace, Grecia

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Salónica
3
Municipio de Casandra
116
Unidad Municipal de Palene
78
Kavala Municipality
23
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334 propiedades total found
De inversiones 120 m² en Polygyros Municipality, Grecia
TOP TOP
De inversiones 120 m²
Polygyros Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
Villas de inversión en Halkidiki (Grecia)Visa de Oro Europea a través de InmobiliariaDevoluc…
$514,498
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Hotel 360 m² en Central Macedonia, Grecia
Hotel 360 m²
Central Macedonia, Grecia
Área 360 m²
En venta un edificio de 360 metros cuadrados construido en una parcela de 2500 metros cuadra…
$2,51M
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Hotel 600 m² en Nea Skioni, Grecia
Hotel 600 m²
Nea Skioni, Grecia
Área 600 m²
Se vende un acogedor mini hotel - a orillas del mar Egeo. El hotel consta de pisos 3, el núm…
$4,13M
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Hotel 380 m² en Central Macedonia, Grecia
Hotel 380 m²
Central Macedonia, Grecia
Área 380 m²
Se vende un edificio de 380 metros cuadrados en la península de Kassandra. El edificio de tr…
$826,496
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Hotel 420 m² en Neos Marmaras, Grecia
Hotel 420 m²
Neos Marmaras, Grecia
Área 420 m²
🏨 Hotel frente al mar en venta – Neos Marmaras, Halkidiki Hotel de lujo de 420 metros cuadra…
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Hotel en Potos, Grecia
Hotel
Potos, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Código de propiedad: 11377 - Hotel FOR SALE in Thasos Potos por € 275.000 . Esta 120.00 metr…
$323,085
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Hotel 430 m² en Central Macedonia, Grecia
Hotel 430 m²
Central Macedonia, Grecia
Área 430 m²
Se vende hotel con una superficie total de 350 metros cuadrados. En el popular pueblo turíst…
Precio en demanda
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Hotel 360 m² en Loutra, Grecia
Hotel 360 m²
Loutra, Grecia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 360 m²
Código de propiedad: HPS4521 - Hotel FOR SALE in for € 650.000 . Este hotel amueblado de 360…
$748,054
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Hotel 700 m² en Kalyves Polygyrou, Grecia
Hotel 700 m²
Kalyves Polygyrou, Grecia
Dormitorios 14
Área 700 m²
Código de propiedad: HPS4628 - Hotel FOR SALE in Poligiros Kalives Poligirou por € 2.000.000…
$2,30M
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Hotel 648 m² en Makrygialos, Grecia
Hotel 648 m²
Makrygialos, Grecia
Área 648 m²
Venta hotel de 648 metros cuadrados en la costa olímpica. El hotel tiene 3 niveles. Una vist…
$826,496
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Hotel 386 m² en Neos Marmaras, Grecia
Hotel 386 m²
Neos Marmaras, Grecia
Área 386 m²
Venta: casa de huéspedes en Neos Marmaras, Halkidiki, con una superficie total de 386 metros…
$1,04M
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Hotel 240 m² en Casandra, Grecia
Hotel 240 m²
Casandra, Grecia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 240 m²
El nuevo hotel construido está situado en uno de los pueblos más populares de Kassandra 400 …
$923,256
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Hotel 224 m² en Municipality of Sithonia, Grecia
Hotel 224 m²
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 224 m²
Venta 1/3 del Aparthotel en la península de Sithonia. La zona del hotel es de 224 metros cua…
$885,531
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Hotel 580 m² en Sikia, Grecia
Hotel 580 m²
Sikia, Grecia
Área 580 m²
En venta, un hotel situado en Sithonia, cerca de un pueblo turístico en la península de Sitn…
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Propiedad comercial en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Propiedad comercial
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Club de tenis. 9 canchas de tenis. Cuarto de servicio. Gimnasio. Proyecto privado en el subu…
$4,04M
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Hotel 834 m² en Central Macedonia, Grecia
Hotel 834 m²
Central Macedonia, Grecia
Área 834 m²
Venta hotel de 834 metros cuadrados en la costa olímpica. El hotel tiene 3 niveles. Una magn…
$1,42M
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Hotel 225 m² en Polígiros, Grecia
Hotel 225 m²
Polígiros, Grecia
Área 225 m²
Venta hotel de 225 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El hotel tiene 3 niveles. Hay: …
$944,567
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Hotel 800 m² en Municipio de Casandra, Grecia
Hotel 800 m²
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 9
Área 800 m²
Código de propiedad: HPS4426 - Hotel FOR SALE in Pallini Nea Skioni por € 3.300.000 . Este h…
$3,80M
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Hotel 2 700 m² en Central Macedonia, Grecia
Hotel 2 700 m²
Central Macedonia, Grecia
Área 2 700 m²
Venta hotel de 2700 metros cuadrados en la costa olímpica. El hotel tiene 3 niveles. Una mag…
$4,13M
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Hotel 580 m² en Korinos, Grecia
Hotel 580 m²
Korinos, Grecia
Área 580 m²
En venta un hotel de 580 metros cuadrados en la región de la Riviera Olímpica. El edificio e…
$767,461
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Hotel 240 m² en Central Macedonia, Grecia
Hotel 240 m²
Central Macedonia, Grecia
Área 240 m²
Venta de un complejo de apartamentos de 240 metros cuadrados en Sithonia. El complejo consta…
$708,425
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Oficina 108 m² en Kavala Municipality, Grecia
Oficina 108 m²
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Área 108 m²
Piso 5
Kavala, Center: Venta de techo profesional 108 metros cuadrados fachada en la 5a planta con …
$278,833
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Hotel 760 m² en Central Macedonia, Grecia
Hotel 760 m²
Central Macedonia, Grecia
Área 760 m²
En venta hay un complejo de seis maisonettes en Halkidiki. Cada casita de 130 metros cuadrad…
$1,59M
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Hotel 340 m² en Loutra, Grecia
Hotel 340 m²
Loutra, Grecia
Área 340 m²
hotel a poca distancia del mar, en un lugar notable en Kassandra, en el corazón de Halkidiki…
$717,633
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Halkidiki Properties
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Hotel 900 m² en Central Macedonia, Grecia
Hotel 900 m²
Central Macedonia, Grecia
Área 900 m²
Venta hotel de 900 metros cuadrados en la costa olímpica. El hotel tiene 3 niveles. Una magn…
$1,04M
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Propiedad comercial 375 m² en Pontolivado, Grecia
Propiedad comercial 375 m²
Pontolivado, Grecia
Habitaciones 1
Área 375 m²
Chrysoupoli, Podolivado: POLYSELLES en venta Espacio profesional industrial 375 metros cuadr…
$346,376
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Hotel 1 000 m² en Municipality of Sithonia, Grecia
Hotel 1 000 m²
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 1 000 m²
Descubra una rara oportunidad de invertir en su propio hotel en la pintoresca región de Halk…
$2,85M
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Halkidiki Properties
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Hotel en Skala Rachoniou, Grecia
Hotel
Skala Rachoniou, Grecia
Hotel en la zona de Skala Rachoni en Thassos. Tiene una superficie total de 1052,22 metros c…
$4,11M
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Hotel 485 m² en Pefkochori, Grecia
Hotel 485 m²
Pefkochori, Grecia
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 16
Área 485 m²
Código de propiedad: HPS5326 - Hotel FOR SALE in Pallini Pefkochori for € 1.600.000 . Este h…
$1,84M
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Hotel 900 m² en Skotina, Grecia
Hotel 900 m²
Skotina, Grecia
Área 900 m²
Venta hotel de 900 metros cuadrados en la costa olímpica. El hotel tiene 3 niveles. Los prop…
$1,53M
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