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Locales comerciales en venta en Thessaloniki Municipal Unit, Grecia

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Salónica
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Hotel en Municipality of Thessaloniki, Grecia
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Hotel
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Hotel operativo en el centro de la ciudad - negocio hotelero listoTipo de propiedad: propied…
$3,11M
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Agencia
Hayat
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Hotel 458 m² en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Hotel 458 m²
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 458 m²
🏨 Hotel en venta – ¡Primer oportunidades de inversión! 📌 Descripción: Un hotel está disponi…
$2,18M
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Agencia
Grekodom Development
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Propiedad comercial en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Propiedad comercial
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Club de tenis. 9 canchas de tenis. Cuarto de servicio. Gimnasio. Proyecto privado en el subu…
$4,09M
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Oficina 42 m² en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Oficina 42 m²
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 7
For sale: office 42 sqm, 5th floor in the city center on Polytechniou Street. The office is …
$74 250
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