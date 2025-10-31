Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Unidad Municipal de Palene, Grecia

hoteles
54
inversiones inmobiliarias
12
84 propiedades total found
Propiedad comercial en Paliouri, Grecia
Propiedad comercial
Paliouri, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Villas lujosas 300 m2 con una gran piscina, infinitas vistas panorámicas al mar, y un jardín…
$565,586
Propiedad comercial 418 m² en Loutra, Grecia
Propiedad comercial 418 m²
Loutra, Grecia
Área 418 m²
Opportunity building for sale in the area of Loutra Halkidiki with 418 sq meters of space on…
$552,505
Hotel en Chaniotis, Grecia
Hotel
Chaniotis, Grecia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Número de plantas 3
For Sale in a prime location rental apartments, on 3 floors including 160 sq meters of renta…
$1,19M
Hotel en Polychrono, Grecia
Hotel
Polychrono, Grecia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Excelente oportunidad de hacerse cargo y administrar este negocio en venta en Kassandra Halk…
$2,93M
Hotel 485 m² en Pefkochori, Grecia
Hotel 485 m²
Pefkochori, Grecia
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 16
Área 485 m²
Código de propiedad: HPS5326 - Hotel FOR SALE in Pallini Pefkochori for € 1.600.000 . Este h…
$1,86M
Hotel 267 m² en Nea Skioni, Grecia
Hotel 267 m²
Nea Skioni, Grecia
Habitaciones 1
Área 267 m²
Número de plantas 1
Venta hotel de 267 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. El hotel tiene un nivel. Hay:…
$702,264
Hotel 350 m² en Pefkochori, Grecia
Hotel 350 m²
Pefkochori, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 350 m²
Código de propiedad: HPS3251 - Hotel FOR SALE in for € 2.000.000 . Este hotel amueblado de 3…
$2,32M
Hotel 2 331 m² en Municipio de Casandra, Grecia
Hotel 2 331 m²
Municipio de Casandra, Grecia
Habitaciones 50
Área 2 331 m²
Número de plantas 4
En venta un hotel de 2331 metros cuadrados, en la península de Kassandra, Chalkidiki. El hot…
$2,46M
Hotel 750 m² en Pefkochori, Grecia
Hotel 750 m²
Pefkochori, Grecia
Dormitorios 24
Área 750 m²
Código de propiedad: HPS4825 - Hotel FOR SALE in for € 1.650.000 . Este hotel amueblado de 7…
$1,92M
Hotel 920 m² en Paliouri, Grecia
Hotel 920 m²
Paliouri, Grecia
Habitaciones 45
Nº de cuartos de baño 10
Área 920 m²
Rental apartments for sale which has a total of 920 sq.m. , with a plot of 1,200 meters newl…
$4,31M
Propiedad comercial 326 m² en Paliouri, Grecia
Propiedad comercial 326 m²
Paliouri, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 326 m²
Código de propiedad: 4 - 943 - Edificio EN VENTA en Pallini Paliouri para € 750.000. Este 32…
$1,03M
Hotel 600 m² en Nea Skioni, Grecia
Hotel 600 m²
Nea Skioni, Grecia
Dormitorios 19
Nº de cuartos de baño 19
Área 600 m²
Código de propiedad: HPS489 - Hotel FOR SALE in for € 3.500.000 . Este hotel amueblado de 60…
$4,07M
Propiedad comercial 20 000 m² en Loutra, Grecia
Propiedad comercial 20 000 m²
Loutra, Grecia
Área 20 000 m²
Código de propiedad: 4-811 - Edificio EN VENTA en Pallini Loutra por € 200.000. Este 209 sq.…
$220,049
Propiedad comercial en Polychrono, Grecia
Propiedad comercial
Polychrono, Grecia
Habitaciones 12
Nº de cuartos de baño 10
The wonderful complex of maisonettes  910 m for sale consists of 6 luxury villas and is loca…
$1,65M
Propiedad comercial en Chaniotis, Grecia
Propiedad comercial
Chaniotis, Grecia
Habitaciones 12
Nº de cuartos de baño 10
Código de propiedad: 4-672 - Edificio EN VENTA en Pallini Chaniotis por € 1.350.000. Este 39…
$1,48M
Hotel en Chaniotis, Grecia
Hotel
Chaniotis, Grecia
Habitaciones 24
Nº de cuartos de baño 10
Property Code: 4-584 - Hotel FOR SALE in Pallini Pefkochori for €4.000.000. This 1250 sq. m.…
$4,71M
Hotel unit for sale en Chaniotis, Grecia
Hotel unit for sale
Chaniotis, Grecia
Habitaciones 150
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 17 000 m²
Número de plantas 2
RESIDENCIAUbicación - HOTEL EN KASSANDRA ( 800m del mar )500m del pueblo95 km del aeropuerto…
$13,57M
Hotel 2 000 m² en Pefkochori, Grecia
Hotel 2 000 m²
Pefkochori, Grecia
Habitaciones 1
Área 2 000 m²
Número de plantas 1
Se vende hotel de 2000 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. El hotel tiene un nivel. A…
$7,84M
Tienda en Polychrono, Grecia
Tienda
Polychrono, Grecia
Nº de cuartos de baño 5
Ideal investment with these shops for sale in the seaside town of POLIHRONO with a total of …
$416,347
Propiedad comercial en Polychrono, Grecia
Propiedad comercial
Polychrono, Grecia
Habitaciones 12
Nº de cuartos de baño 5
Rental apartments for sale on 3 floors, investment opportunity by the beach with 330 m of li…
$573,635
Hotel 360 m² en Loutra, Grecia
Hotel 360 m²
Loutra, Grecia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 360 m²
Código de propiedad: HPS4521 - Hotel FOR SALE in for € 650.000 . Este hotel amueblado de 360…
$755,566
Hotel en Nea Skioni, Grecia
Hotel
Nea Skioni, Grecia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Esta es una gran oportunidad para hacerse cargo y administrar este negocio en venta en Kassa…
$10,19M
Hotel unit next to the sea en Nea Skioni, Grecia
Hotel unit next to the sea
Nea Skioni, Grecia
Habitaciones 41
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 3 831 m²
Número de plantas 1
Hotel Location - KASSANDRA  ( 10m from sea )                                          (3…
$10,75M
Hotel 600 m² en Nea Skioni, Grecia
Hotel 600 m²
Nea Skioni, Grecia
Habitaciones 13
Área 600 m²
Número de plantas 3
Se vende un acogedor mini hotel - a orillas del mar Egeo. El hotel consta de pisos 3, el núm…
$4,10M
Propiedad comercial en Chaniotis, Grecia
Propiedad comercial
Chaniotis, Grecia
Πωλείται ξενοδοχείο τριών επιπέδων, συνολικής επιφάνειας 300 τ.μ., το οποίο εκτείνεται από τ…
$1,74M
Hotel 745 m² en Pefkochori, Grecia
Hotel 745 m²
Pefkochori, Grecia
Habitaciones 21
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 20
Área 745 m²
Número de plantas 1
Prime Investment Opportunity: Beachfront Hotel Asset in Pefkochori, Chalkidiki We presen…
$2,92M
De inversiones en Chaniotis, Grecia
De inversiones
Chaniotis, Grecia
Dos apartamentos en venta en la próspera ciudad de Hanioti con vistas al mar y un entorno na…
$345,058
Hotel 310 m² en Pefkochori, Grecia
Hotel 310 m²
Pefkochori, Grecia
Habitaciones 1
Área 310 m²
Número de plantas 1
Venta hotel de 310 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. El hotel tiene un nivel. Hay:…
$1,29M
Propiedad comercial en Polychrono, Grecia
Propiedad comercial
Polychrono, Grecia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Looking to make an investment, this is a great opportunity to invest in these 5 luxury homes…
$1,58M
De inversiones en Polychrono, Grecia
De inversiones
Polychrono, Grecia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Mirando para hacer una inversión, esta es una gran oportunidad para invertir en estos 5 hoga…
$1,07M
