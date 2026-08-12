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Almacenes en venta en Macedonia and Thrace, Grecia

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Kavala Municipality
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Kavala
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14 propiedades total found
Almacén 50 m² en Kavala Municipality, Grecia
Almacén 50 m²
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Área 50 m²
Horseback, Center: Para la venta de dos niveles de tienda. Planta baja 50 m2 y loft 50 m2 (u…
$98,859
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Almacén 200 m² en Kavala Municipality, Grecia
Almacén 200 m²
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Área 200 m²
Kavala, Center: Venta sótano renovado Tienda 200 metros cuadrados fachada en la calle centra…
$210,306
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Almacén 97 m² en Kavala Municipality, Grecia
Almacén 97 m²
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Área 97 m²
Kavala, St. John: Shop 100 metros cuadrados está en venta en la planta baja. Consiste en 1 e…
$94,638
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TekceTekce
Almacén 128 m² en Kavala Municipality, Grecia
Almacén 128 m²
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Área 128 m²
Kavala, Center: Store 128 metros cuadrados en venta en planta baja. Consta de 1 nueve espaci…
$178,760
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Almacén 30 m² en Kavala Municipality, Grecia
Almacén 30 m²
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Área 30 m²
Kavala, Byron: Venta Tienda 30sq.m. en 45sq.m. parcela de fachada en planta baja edificio de…
$87,251
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Almacén 100 m² en Kavala Municipality, Grecia
Almacén 100 m²
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Área 100 m²
Cavala, Center: FOR Venta Centro de esquina Tienda 100 m2 en punto comercial. Consta de plan…
$262,883
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Almacén 38 m² en Kavala Municipality, Grecia
Almacén 38 m²
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Área 38 m²
Kavala, St. John: Venta Tienda 38 metros cuadrados fachada en planta baja. Consta de 2 espac…
$44,164
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Almacén 600 m² en Nea Peramos, Grecia
Almacén 600 m²
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 2
Área 600 m²
Tienda en venta en Nea Peramos, Eleitheres de la prefectura de Kavala por 400.000 € (listado…
$420,612
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Almacén 55 m² en Kavala Municipality, Grecia
Almacén 55 m²
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Área 55 m²
Kavala, Agios Georgios: Venta Tienda 55 metros cuadrados fachada en planta baja. Consta de 1…
$45,216
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Almacén 1 000 m² en Kirinides, Grecia
Almacén 1 000 m²
Kirinides, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 000 m²
Venta edificio autónomo 2000 metros cuadrados en una parcela de 5000 metros cuadrados en la …
$946,377
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Almacén 72 m² en Kavala Municipality, Grecia
Almacén 72 m²
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Área 72 m²
Tienda en venta en Ag. Ioannis, Kavala de la prefectura de Kavala por 65.000 € (Listing No Ν…
$68,349
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Almacén 320 m² en Kavala Municipality, Grecia
Almacén 320 m²
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Área 320 m²
Horseback, Center: Venta Tienda 320 metros cuadrados en el sótano. Consta de 1 espacio y 1 W…
$94,638
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Almacén 99 m² en Kavala Municipality, Grecia
Almacén 99 m²
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Área 99 m²
Kavala, Center: Tienda está en venta en una zona muy céntrica de la ciudad con una superfici…
$131,441
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Almacén 100 m² en Kavala Municipality, Grecia
Almacén 100 m²
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Área 100 m²
Piso 3
Kavala, Centro: Venta Tienda 100 metros cuadrados en una planta baja de 2 niveles con calefa…
$189,275
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Tipos de propiedades en Macedonia and Thrace

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