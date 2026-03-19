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Locales comerciales en venta en Nestos Municipality, Grecia

3 propiedades total found
Propiedad comercial 375 m² en Pontolivado, Grecia
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Pontolivado, Grecia
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Chrysoupoli, Podolivado: POLYSELLES en venta Espacio profesional industrial 375 metros cuadr…
$346,376
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Propiedad comercial 500 m² en Nestos Municipality, Grecia
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Nestos Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Área 500 m²
Kavala, Nea Karvali: OPPORTUNITY! For sale bright Industrial commercial space of 500 sq.m. i…
$1,15M
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Propiedad comercial 1 200 m² en Petropigi, Grecia
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Petropigi, Grecia
Habitaciones 4
Área 1 200 m²
Kavala, Chalkero: Venta 1200 metros cuadrados en 2 niveles, a 6800 metros cuadrados parcela …
$1,31M
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