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Casas con Jardín en Venta en Municipality of Sitia, Grecia

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Sitia Municipal Unit
28
Analipsi Municipal Unit
6
Sitia
5
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1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Municipality of Sitia, Grecia
Casa 2 habitaciones
Municipality of Sitia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 600 m²
Número de plantas 1
Villa en Creta, situada en una parcela de 1.600 m2, con piscina privada y pista de tenis com…
$92,212
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Tipos de propiedades en Municipality of Sitia

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Municipality of Sitia, Grecia

con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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