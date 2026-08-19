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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Sitia, Grecia

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Sitia Municipal Unit
17
Sitia
6
19 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Municipality of Sitia, Grecia
Casa 2 habitaciones
Municipality of Sitia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 600 m²
Número de plantas 1
Villa en Creta, situada en una parcela de 1.600 m2, con piscina privada y pista de tenis com…
$92,212
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Villa en Sfaka, Grecia
Villa
Sfaka, Grecia
Dormitorios 5
Área 440 m²
Venta de lujo Villa 440sq.m con parcela de 5000m2 en el este de Creta. La villa consta de un…
$3,29M
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Casa de campo 3 habitaciones en Piskokefalo, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Piskokefalo, Grecia
Dormitorios 3
Área 161 m²
Se vende casa de 2 plantas de 161 metros cuadrados en Creta. El semisótano consta de un alma…
$637,583
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Mochlos, Grecia
Villa
Mochlos, Grecia
Dormitorios 5
Área 550 m²
Este villais es una propiedad única, completada con los más altos estándares de construcción…
$4,13M
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Casa de campo en Sitia, Grecia
Casa de campo
Sitia, Grecia
Área 500 m²
Venta Casa de 1 plantas de 500 metros cuadrados en Creta. Una magnífica vista de la ciudad, …
$826,496
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Villa en Sitia, Grecia
Villa
Sitia, Grecia
Área 650 m²
Villa de lujo de 650 metros cuadrados en el centro de Sitia, cerca del puerto tradicional. S…
$944,567
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TekceTekce
Casa de campo 4 habitaciones en Sitia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Sitia, Grecia
Dormitorios 4
Área 378 m²
Se vende casa de 3 plantas de 378 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de un dor…
$1,77M
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Casa de campo 3 habitaciones en Sfaka, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Sfaka, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Venta antigua construcción Casa de 1 plantas de 180 metros cuadrados en Creta. La casa const…
$113,348
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Adosado Adosado 1 habitacion en Agia Triada, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Agia Triada, Grecia
Dormitorios 1
Área 105 m²
Venta de maisonette de 105 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Planta …
$188,913
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Casa 4 habitaciones en Mochlos, Grecia
Casa 4 habitaciones
Mochlos, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Esta es una villa increíble en venta en Lasithi, Creta, situada en el pueblo costero de Moch…
$1,77M
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Casa de campo 1 habitacion en Skopi, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Skopi, Grecia
Dormitorios 1
Área 50 m²
Venta casa de 2 plantas de 50 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de salón, una co…
$126,336
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Villa en Sitia, Grecia
Villa
Sitia, Grecia
Área 200 m²
Venta Villa de 2 plantas en Creta. La villa es de 200 m2, construida en 2019. También tiene …
Precio en demanda
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Villa en Mochlos, Grecia
Villa
Mochlos, Grecia
Área 288 m²
Villa con vista al mar de lujo en Mochlos, Creta Situado en el pintoresco pueblo de Mochlos,…
$1,54M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Sfaka, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Sfaka, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta de maisonette de 80 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Planta b…
$129,878
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Villa en Sfaka, Grecia
Villa
Sfaka, Grecia
Área 440 m²
Venta propuesta de la construcción de la villa con área de 400 metros cuadrados con un tamañ…
$2,93M
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Villa en Municipality of Sitia, Grecia
Villa
Municipality of Sitia, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 550 m²
Property Code: HPS5461 - Villa FOR SALE in Sitia Mochlos for € 3.500.000 . This 550.00 sq. …
$4,03M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Skopi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Skopi, Grecia
Dormitorios 3
Área 95 m²
Venta de maisonette de 95 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-bas…
$153,492
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Apartamento 2 habitaciones en Sitia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Sitia, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
En venta Apartamento de 90 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en el 3er …
$226,696
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Villa en Sitia, Grecia
Villa
Sitia, Grecia
Dormitorios 3
Área 179 m²
Venta Villa frente al mar - Sitia, Creta Complejo de Villas de lujo con acceso directo al ma…
$2,15M
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Tipos de propiedades en Municipality of Sitia

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipality of Sitia, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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