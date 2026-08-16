Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Heraklion
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Municipality of Heraklion, Grecia

;
Heraklion Municipal Unit
133
Heraclión
133
133 propiedades total found
Apartamento en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 70 m²
Apartamento en venta en la segunda planta en Mohos pueblo, Crete En el corazón de Mohos, uno…
$288,517
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 70 m²
Apartamento en venta en la primera planta en el pueblo de Mohos, Crete En el corazón de Moho…
$288,517
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 70 m²
Apartamento en venta en el pueblo de Mohos, Crete En Mohos, uno de los pueblos montañosos má…
$346,221
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
It Is RealtyIt Is Realty
Casa de campo en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 60 m²
Casa de campo en venta en el pueblo de Goñez, Hersonissos En la extremidad montañosa de Hers…
$173,110
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 250 m²
Villa en venta 250 metros cuadrados en las inmediaciones de Heraklion En una zona tranquila …
$599,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 132 m²
Venta en construcción maisonette de 132 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene un ni…
$918,591
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado en Municipality of Heraklion, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 288 m²
Venta: Dos maisonettes sin terminar ubicados en la prefectura de Heraklion de Creta. La sup…
$554,933
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 6
Área 582 m²
Venta de un complejo residencial compuesto por 3 maisonettes de 582 metros cuadrados cada un…
$2,36M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 4
Área 163 m²
Venta: Lujosa Villa de 3 pisos en Heraklion, Creta (163sq.m.) – Mar impresionante & Montaña …
$690,715
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 450 m²
Venta: Lujoso 450 m2 Villa con Piscina Privada – Heraklion, Creta Situado en Heraklion, Cret…
$2,95M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 6 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa 6 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Esta villa excepcional en venta en Heraklion, Creta se encuentra en la cima de una colina, g…
$2,12M
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 500 m²
Venta – Villa de lujo en Agia Pelagia, Heraklion Crete Descubra una residencia de 500 m2 en …
$2,14M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 262 m²
En Venta ¦ Panoramic Vista Mar Unifamiliar aislada en Analipsi, Heraklion, Crete Principale…
$767,461
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 108 m²
En venta: impresionante casa unifamiliar en Heraklion, Creta – un retiro privado en medio de…
$377,827
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 400 m²
Venta villa de 400 metros cuadrados en Creta. Hay: una chimenea. Los propietarios dejarán lo…
$1,95M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 5
Área 220 m²
POR VENTA: 2 LUXURY VILLAS ON A 3,300 sq.m. PLOT – CONSTRUCTION En una parcela de 3.300 metr…
$1,77M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Área 80 m²
Apartamento en Heraklion, Creta – 80 m2 El apartamento está situado en la planta baja y cuen…
$377,827
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Área 41 m²
FOR SALE: Apartamento 41m2 en Chersonissos, Creta, Grecia Precio: 195.000 € Tamaño: 41 metro…
$224,862
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 5
Área 432 m²
Venta antigua villa de 3 plantas de 432 metros cuadrados en Creta. Semi-basement consta de 2…
$1,12M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 128 m²
Venta en maisonette de construcción de 128 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene un…
$899,700
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 726 m²
Oferta En Venta: Dos villas de lujo sin igual de 379m2 y 347m2 en Chersonissos, Creta. Cada …
$6,06M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 123 m²
Venta apartamento de 123 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la planta…
$436,862
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Imagínese su casa en un complejo idílico y lujoso con acceso a la playa, a sólo 15 km de la …
$441,585
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 130 m²
Villa de nueva construcción en venta en Creta. La villa tiene una superficie total de 130m2 …
$1,06M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Heraklion, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Área 66 m²
Venta en construcción apartamento de 66 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situa…
$466,380
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 410 m²
Venta de una hermosa villa con piscina privada, situada en Heraklion, Crete. Esta casa 410sq…
$2,01M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 120 m²
En venta casa de 1 piso de 120 metros cuadrados en Creta. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$2,83M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 104 m²
Villa independiente con piscina privada en Hersonissos, Creta Situado en una zona serena a …
$530,138
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 65 m²
🏡 Venta – Villa B2 en BOMO AG Residences Tu escapada privada de Hillside en gouves tradicion…
$345,597
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 1 habitacion en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 1
Área 76 m²
Venta antigua casa de 1 plantas de 76 metros cuadrados en Creta. La casa consta de un dormit…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Tipos de propiedades en Municipality of Heraklion

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipality of Heraklion, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir